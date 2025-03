Lanazione.it - Laghetti collinari e riuso delle acque: strategie per le aziende agricole contro la siccità

Firenze, 25 marzo 2025 – Far sì che, entro il 2040, tutte ledella Val d'Orcia siano dotate dei mezzi necessari per contrastare la, attraverso una gestione integrata del territorio, ma anche promuovere l'utilizzo deie di altre fonti non convenzionali di acqua spesso sottoutilizzate, in modo da garantire una produzione agricola sostenibile di alta qualità. Ecco l'obiettivo di un progetto dell'Università di Firenze i cui risultati finali saranno al centro di un laboratorio in programma il 28 marzo al teatro comunale Costantini di Radicofani (Siena). Nell'occasione, sono previsti interventi di esperti e momenti di discussione volti a definire un piano concreto d'azione per una gestione sostenibile ed integrata“non convenzionali”. Verrà fornito un aggiornamento sull'iniziativa ‘tavolo invasi’ della Regione Toscana; quindi, si parlerà dell'iter procedurale e dei relativi limiti nella realizzazione di nuovi piccoli invasi.