Ilrestodelcarlino.it - Ladri distruggono pasticceria per pochi spiccioli, danni ingenti: “Uno scempio”

Bologna, 25 marzo 2025 – Furto ma anche devastazione nel colpo messo a segno da malviventi che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, hanno rubato ma anche danneggiato pesantemente la‘Le Chic’ di Zola Predosa. Nel mirino deila cassa, dove c'era lasciato un modesto fondo cone poche banconote, spiegano nel locale di via Risorgimento, capoluogo della cittadina. Il locale devastato Rubati contanti ma anche il Pos per i pagamenti elettronici. Ma quello che ha fatto piùe anche più male al locale aperto da alcuni anni e che attrae clientela anche dal circondario, è stato l'accanimento col quale i malviventi si sono dedicati a danneggiare attrezzature die prodotti pronti per la vendita. “Hanno spalancato tutti i frigoriferi, preso le torte e lanciate a terra e in aria.