Ilfattoquotidiano.it - La vostra coppia non funziona? La soluzione potrebbe essere non lasciarsi: ecco “Come sopravvivere a un matrimonio imperfetto ed essere felici”

Chi gode di buona salute dovrebbe stare alla larga dal. Un siparietto preso dalla comicità sul tema fa notare che nel linguaggio formale si dice ‘contrarre’,per le malattie. Ilè paragonabile a un virus che si contrae? Di certo ti entra dentroquello dell’herpes e non te ne liberi più, nemmeno se divorzi. Continuerà a manifestarsi a sorpresa quando meno te lo aspetti. Allora, forse, converrebbe ripensarlo, analizzarlo per capire cosa può dare alla nostra e altrui crescita personale. Non per difenderne l’istituzione in quanto tale ma per viverlopercorso di presa di consapevolezza dell’imperfezione e della perfettibilità umane. Se il partner o la partner non sono perfettinelle fiabe, dura quanto triste realtà, chiedersi se è più doloroso chiudere un rapporto, con tutto ciò che comporta, o dare una nuova chance al rapporto è d’obbligo.