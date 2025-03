Liberoquotidiano.it - "La vita è migliore con te al mio fianco". Clamoroso Trump, chi sta frequentando l'ex nuora | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Grande novità dalla famiglia. Tiger Woods ha ufficializzato la relazione con Vanessa, exdel presidente degli Stati Uniti, Donald. L'ex numero 1 del golf mondiale ha pubblicato su X due foto che lo ritraggono con l'ex moglie di Donaldjr, da cui ha divorziato nel 2018 dopo 13 anni di matrimonio. "L'amore è nell'aria e lacon te al mio, non vediamo l'ora di condividere insieme il cammino nella. Ora apprezzeremmo la privacy per tutte le persone a noi care", il messaggio di Tiger Woods ai suoi 6,4 milioni di follower su X. Woods ha due figli dal matrimonio con Elin Nordegren, concluso nel 2010. La sua precedente relazione pubblica, con Erica Herman, è durata circa sette anni, terminando nell'ottobre 2022. A marzo, Woods ha annunciato la rottura del tendine d'Achille sinistro, evento che lo ha escluso dal Masters e, con alta probabilità, dal circuito agonistico per il resto dell'anno.