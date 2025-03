La vendita di Versace potrebbe chiudersi a 15 miliardi | quali sarebbero le conseguenze?

Metropolitanmagazine.it - La vendita di Versace potrebbe chiudersi a 1,5 miliardi: quali sarebbero le conseguenze?

Secondo indiscrezioni riportate nei giorni scorsi da Il Sole 24Ore ci sarebbe una data, il 10 aprile, come termine delle trattative che vedono ladia Prada. Si tratta di un affare dal valore di circa 1,5di euro: cifra chearrivare a 2nel caso in cui l’accordo si estendesse anche a Jimmy Choo. In realtà dietro a questa acquisizione c’è la volontà di rilanciare il marchio fondato da Gianni, già ceduto nel 2018 dal fondo di private equity Blackstone e dalla famigliaa Capri Holdings. Ai tempi, l’accordo era stato chiuso a circa 1,85di euro., verso la chiusura dell’accordoIndiscrezioni economiche a parte, sarà comunque un periodo di fortissimi cambiamenti in casa. Sappiamo che dal primo aprile non sarà più unad avere la direzione creativa della maison.