La Var Revolution arriva in Italia | gli arbitri spiegheranno le decisioni nei marcatori dello stadio

2025-03-24 19:28:00 Il web è in trepidazione:Nuovo e importante Notizie in var in. La serie A Lega A Lo ha comunicato questa mattina Dal giorno 30 del campionatoinizierà Integrare neivideo degli stadi leprese dal VAR in modo che i fan presenti possano vedere cosa si sta discutendo. Oltre al campionato nazionale, verrà anche mostrato sia in semifinale che nella finale del COPPAno. Come indicato dalla dichiarazione dell’organismono e dal “corrieresport” medio, gli spettatori saranno in grado di vedere Il segnale Vardict‘, che sono i Grafica televisiva trasmessa mentre l’arbitro sta analizzando l’azione. Questo è ciò che gli spettatori vedranno in tutte le recensioni VAR. IFABche è l’Associazione internazionale per determinare le regole del calcio e L’AIA (Associazionena degli) hanno preso questa decisione che mira a chiarire qualsiasi tipo di gioco controverso e Ottieni una maggiore trasparenza nel gioco.