La Trumpeconomics spaventa pure gli americani, fiducia dei consumatori a picco in marzo

Le annunciate e mutevoli politiche economiche e commerciali dell’amministrazione Trumpnogli statunitensi. Questo mese ladeiè scesa sui minimi da quattro anni, attestandosi a 92,9 punti. Uno scivolone rispetto ai 100 punti di febbraio, e più marcato delle attese. L’indice, elaborato dal Conference board, risente dei timori per l’aumento dei prezzi e il rallentamento economico che potrebbe derivare da una guerra commerciale con Europa e Cina. In particolare, l’indicatore delle aspettative per i prossimi sei mesi è sceso di quasi 10 punti, attestandosi a 65,2, il livello più basso degli ultimi 12 anni.Le aziende statunitensi hanno già prospettato la possibilità di aumenti dei prezzi e diversi economisti hanno messo in guardia del rischio stagflazione (inflazione alta e crescita ferma).