Ilfattoquotidiano.it - La troupe della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano aggredita a Ivrea nel campo nomadi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e minacciata a, in provincia di Torino, unadal“. La giornalista Delia Mauro e il suo operatore stavano realizzando un reportage per Rete 4 in unnel quartiere di San Giovani. Durante le riprese – riferisce il CorriereSera – sono stati accerchiati, minacciati e inseguiti da un gruppo di residentizona. Nel mirino le loro abitazioni abusive, lasi è avvicinata all’area ed è scattata l’aggressione nel giro di pochi secondi.Più persone hanno aggredito la giornalista e l’operatore con l’obiettivo di strappare la telecamera e cancellare le immagini girate fino a quel momento. Il gruppo li ha obbligati ad andarsene e solo l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Il servizio sarà trasmesso nella puntata in onda mercoledì 26 marzo su Rete 4.