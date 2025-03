Lanazione.it - La Toscana riparte dal teatro. L’emozione di un’arte condivisa

Il 6 marzo le porte delManzoni di Pistoia si sono aperte per noi, ragazzi del 2024, proiettandoci in un viaggio verso ladel 2050. Accolti da Elisabetta Barbini dell’ufficio attività per le scuole di Teatri di Pistoia, abbiamo potuto conoscere la storia e scoprire i segreti di questo ambiente magico. Dopo essere entrati nel foyer e aver attraversato la platea, abbiamo appreso che questo luogo, nato nel 1694, un tempo era un "tiratoio della lana", poi trasformato ine ristrutturato più volte nel corso dei secoli, fino all’ultimo intervento importante del 1926. Ma è quando siamo saliti sul palco che è accaduto qualcosa di inaspettato. Sotto i nostri piedi, ben mimetizzate, si nascondono delle botole, aperture che permettono agli attori di comparire in scena in modo spettacolare.