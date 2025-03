Liberoquotidiano.it - La telefonata per esonerare Thiago Motta? Juve senza pietà, ecco dove e con chi si trovava

Leggi su Liberoquotidiano.it

si è fermato a Cascais. L'ex tecnico bianconero è stato esonerato dallantus da remoto. L'italo-brasiliano è stato raggiunto da unadella dirigenza che gli ha comunicato di non essere più il tecnico della Vecchia Signora. L'ex Inter siin Portogallo, in compagnia della sua famiglia, a trenta chilometri da Lisbona. Ma oggi, lunedì 24 marzo, è già in partenza in direzione Torino. Il motivo? Deve tornare alla Continassa per svuotare il suo armadietto e magari salutare per l'ultima volta la squadra. E pensare cheaveva già preparato un discorso da pronunciare di fronte alla squadra prima di scendere in campo contro il Genoa. Ma, a questo punto, Locatelli e compagni non avranno più occasione di sentirlo. "te vincere per voi stessi, non per me: la mia carriera, da allenatore, andrà avanti a lungo, per voi giocare la Champions è un'occasione troppo grande da fallire o rimandare.