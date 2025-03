Ilgiorno.it - La tecnologia può aiutare le professioni

Razzante* Gli strumenti digitali possono potenziare lee migliorarne la produttività. Negli ultimi anni, l’aggregazione è diventata una leva strategica per gli studi professionali, spinta dall’aumento dei costi operativi e dalla necessità di specializzazione. Le unioni e le sinergie permettono di ampliare l’offerta, aumentare la competitività e far registrare performance economiche fino a 2,4 volte superiori rispetto agli studi individuali. Tuttavia, la trasformazione richiede strumenti tecnologici adeguati per ottimizzare i processi, garantire sicurezza e migliorare la collaborazione, elementi chiave per il successo nel lungo periodo. Se n’è parlato ieri alla Microsoft House di Milano su iniziativa di Studitalia, gruppo professionale nato con l’obiettivo di aggregare eccellenze nel settore della consulenza societaria, fiscale e del lavoro e di MyDigit, azienda italiana specializzata proprio nella trasformazione digitale e nell’integrazione tra sistemi.