Ilrestodelcarlino.it - La svolta dopo 29 anni. Prostituta assassinata, c’è un indagato. Ma è irreperibile

Si faceva chiamare la ‘Dea dell’amore’ negli annunci che in queglipullulavano sulle ultime pagine dei giornali introdotti da una sfilza di ‘A’ e corredati da una miriade di aggettivi roboanti. Una vita tutta in salita quella di Iolanda Castillo iniziata a Santo Domingo dove la donna era nata inel 1962 e dove aveva lasciato un figlio piccolo per venire in Italia a cercare fortuna. E finita in un appartamento di Lido di Savio nella primavera del 1996. I carabinieri avevano trovato la 34enne la mattina del 5 maggio sul suo letto: il suo assassino le aveva legato le mani con la cintura della vestaglia e le aveva tappato la bocca con un paio di slip da uomo. Poi l’aveva picchiata e accoltellata più volte in un crescendo di violenza. Infine, prima di sparire, le aveva conficcato due coltelli all’altezza del cuore.