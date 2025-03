Anteprima24.it - “La sua gioia era dare un pasto caldo agli ultimi, addio amico mio”

Tempo di lettura: 2 minuti“Chi ha avuto la fortuna di conoscere Antonio Di Grezia non potrà dimenticare il suo sorriso pacato, il suo passo deciso e quella straordinaria capacità di dedicarsialtri senza mai chiedere nulla in cambio. Antonio ha lasciato un vuoto enorme in chi ogni giorno lo incrociava alla mensa dei poveri, dove per oltre vent’anni ha svolto la sua missione con umiltà e dedizione”. Così in una lettera il Vescovo di Avellino, Arturo Aiello dopo la scomparsa di Antonio Di Grezia, cuoco che per oltre vent’anni alla Mensa dei Poveri. “Dopo la pensione aveva scelto di dedicarsi totalmente, mosso da un senso di giustizia sociale e da un amore per l’umanità che andava oltre ogni parola. Antonio non cercava riflettori, non desiderava riconoscimenti. La suaera vedere un piattoarrivare a chi non aveva nulla, incrociare lo sguardo grato di chi viveva ai margini,una parola buona a chi ne aveva bisogno – continua la lettera – Alla mensa era un punto di riferimento.