La Strana Casa Vol 1 – Un horror architettonico da brividi

Il terrore ha molte forme, ma pochi manga riescono a trasformare la stessa struttura di un’abitazione in un incubo vivente. LaVol. 1, pubblicato in Italia da J-POP Manga, porta sulle pagine unche sfida la logica spaziale e insinua l’inquietudine tra le mura di un appartamento apparentemente normale.Lavol. 1 – Uketsu & Kyo Ayano; JpopUn Mistero tra le ParetiAl centro della storia troviamo un appartamento a Tokyo che sembra seguire regole architettoniche impossibili: stanze senza ingressi, corridoi che sfidano la logica e un’atmosfera opprimente che pesa su chiunque vi entri. Un appassionato dell’occulto decide di indagare sul mistero, ma alcune domande potrebbero non avere risposte rassicuranti, e certe verità sarebbe meglio lasciarle sepolte.