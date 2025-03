Sport.quotidiano.net - La squadra. Lewis tiene in ansia il Perugia. Attesa per il responso post derby

La nota stonata delcon la Ternana è l’infortunio di, tornato in campo dal primo minuto per la prima volta in questa stagione (dopo lo spezzone con il Legnago Salus) e costretto ad uscire dopo nemmeno quindici minuti di gioco. Il difensore ieri pomeriggio si è sottoo agli esami strumentali, passate le 24 ore, per capire l’entità del nuovo infortunio. Sale l’per capire se si tratta di una cosa trascurabile o se il centrale sarà costretto a un lungo stop. Intanto i biancorossi sono tornati subito in campo dopo ilcon la Ternana. Ladi Cangelosi inizia a pensare al prossimo appuntamento di campionato che vedrà i biancorossi impegnati in anticipo, al Curi, contro il Pineto (venerdì con fischio di inizio alle 19,30). Nella seduta di ieri mattina laha svolto scarico: diversi i giocatori che sono usciti provati e stanchi daldi Terni e che ieri si sono ritrovati per alleggerire la fatica delmatch.