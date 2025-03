Unlimitednews.it - La spada dei dazi di Trump su chi lavora col vino italiano negli Usa

Leggi su Unlimitednews.it

di Stefano VaccaraNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tariffe fino al 200% su vini e champagne europei: è la minaccia che agita in queste settimane le aziende vitivinicole europee, incluse quelle italiane, in prima linea nel fronte più esposto della nuova tensione commerciale tra Casa Bianca e UE. Un colpo potenzialmente durissimo per l’Italia che solo nel 2024 ha esportatoUSA circa 1,9 miliardi di euro di, confermandosi leader assoluto tra i fornitori stranieri. In attesa di capire se e come le nuove tariffe volute dal presidente Donaldverranno applicate – in risposta ai contro-europei seguiti a quelli statunitensi sull’acciaio – l’Italia si interroga sulle conseguenze per le proprie imprese e su quali misure adottare per tutelare un asset strategico del Made in Italy.