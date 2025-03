Bergamonews.it - La sindaca Carnevali incontra il Console Generale Cinese Liu Kan con il Rettore Sergio Cavalieri

Bergamo. Si è svolto lo scorso venerdì, 21 marzo, l’incontro tra laElena, ila Milano, Liu Kan, e il Magnificodell’Università degli Studi di Bergamo. Presenti anche il senatore Gilberto Bonalumi, la professoressa Flaminia Nicora, Procon Delega all’internazionalizzazione, e la Professoressa Maria Giuseppina Gottardo, Delegato delalle relazioni con l’area asiatica. Scopo dell’incontro è consolidare e ampliare i rapporti tra le due nazioni a livello locale, in un contesto di relazioni sempre più frequenti tra Italia e Cina che trovano radici in un dialogo ad alto livello istituzionale, come testimoniato dalla recente visita del Presidente della Repubblica Italiana,Mattarella, in Cina lo scorso novembre.