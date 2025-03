Velvetgossip.it - La semifinale del Grande Fratello: il secondo concorrente eliminato sorprende tutti

Il 24 marzo 2025, la tensione nella Casa del2024/2025 raggiunge il culmine con l’annuncio di tre eliminazioni. Dopo l’uscita di Giglio, i concorrenti Jessica, Zeudi e Lorenzo sono chiamati a esprimere il loro voto per decidere chi dovrà abbandonare il programma. Questi momenti di intensa competizione si svolgono in un’atmosfera carica di emozioni, mentre i partecipanti si preparano a scrivere i nomi dei loro avversari sul foglio.Durante la serata, si apre un televoto flash per determinare il. Zeudi decide di votare per Shaila, spiegando: “Ero indecisa tra lei e Helena. Da Shaila certe cose non me l’aspettavo”. Jessica, invece, opta per Chiara, affermando: “Io finché posso difendo i veterani”, mentre Lorenzo sceglie Helena, motivando la sua decisione con il fatto che “il passato non lo dimentico e non vorrei che lei fosse in finale”.