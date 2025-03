Ilgiorno.it - La scomparsa di Mauri: "Esempio in politica"

Lutto a Merate per ladi Bruno, leghista della prima ora. Aveva 94 anni. Alle comunali del ’90 è stato tra i primi della Lega a entrare in consiglio comunale, all’opposizione. Poi la riconferma nel ’95, sempre in minoranza. Durissime, ma sempre garbate e rispettose verso gli interlocutori, che non considerava mai nemici, le sue battaglie soprattutto contro la cementificazione. Poi pian piano, anche per la delusione del nuovo corso, l’allontanamento dalla. "Si è distinto per il suo impegno civico e la dedizione al servizio del bene comune – è il cordoglio del sindaco Mattia Salvioni –. La sua passione per lae il desiderio di contribuire attivamente alla crescita della città hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale meratese. Il suo contributo alla vita pubblica, la sua capacità di ascolto e il suo spirito collaborativo possano essere dia chi si mette al servizio della propria comunità".