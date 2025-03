Lettera43.it - La Santa Sede: «Papa Francesco continua le terapie a Santa Marta, lavora e concelebra messa»

La convalescenza di, che dovrebbe durare un paio di mesi, prosegue tra terapia farmacologica, fisioterapia motoria e respiratoria, momenti di preghiera personale e lata nella cappellina a. Lo ha spiegato la Sala stampa vaticana, in un briefing con i giornalisti. Bergoglio, sempre accompagnato da un’équipe medica,la somministrazione di ossigeno nelle stesse modalità rese note negli ultimi giorni di ricovero: ad alti flussi con cannule nasali di notte e con una progressiva riduzione durante il giorno. Il Pontefice «procede con l’attivitàtiva nella forma in cui è stata descritta durante la permanenza al Gemelli» e «lanella cappella al secondo piano di Casa». Non ci sono ancora indicazioni precise sul programma dei prossimi giorni.