La Russia fa colloqui di pace con gli Stati Uniti e poi colpisce ospedali in Ucraina

L’attenzione mondiale ieri era concentrata su Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita, dove le delegazioni dihanno iniziato un nuovo round diper porre fine all’invasione su vasta scala dell’. Il dialogo è andato avanti per dodici ore, concentrandosi principalmente sul cessate il fuoco nel mar Nero e Donald Trump da Washington ha detto che si è parlato molto anche di demarcazioni territoriali e del controllo della centrale di Zaporizhzhia. La dichiarazione congiunta arriverà solo oggi.Difficile poter anticipare il contenuto del testo, si dice che Mosca voglia ottenere un alleggerimento delle sanzioni occidentali in cambio del cessate il fuoco localizzato. Ma in ogni caso non c’è da fidarsi troppo. Nella notte infatti c’è stato un altro attacco russo a Sumy,nordorientale, i bersagli principali sonoun ospedale e una scuola.