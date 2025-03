Inter-news.it - La Russa: «Xi Jinping tifoso del Milan? Dovrà ricredersi»

Ignazio La Russa, presidente del Senato, al termine della visita in Cina, ha scherzato sulla fede calcistica del presidente cinese Xi Jinping. Il presidente del senato, Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, al termine della visita di stato in Cina, ha scherzato con i giornalisti presenti parlando della fede calcistica del presidente cinese Xi Jinping. Queste le parole del titolare di Palazzo Madama: «Xi Jinping sarebbe tifoso del Milan? Se è tifoso del Milan credo che dovrà ricredersi. Li ho invitati a Milano, il vicepresidente Zheng era ferrato sul calcio. L'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi a Milano, le scorse sono state a Pechino. Sarà un'occasione buona per ricambiare la visita».