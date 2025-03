Lapresse.it - La Russa: “Xi Jinping tifoso del Milan? Credo che dovrà ricredersi”

Il presidente cinese Xidelche“. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio Lainterista, a margine della sua visita a Pechino, in occasione dell’incontro con il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese, Han Zheng. Ci sarà una visita della sua controparte in Italia? “Io li ho invitati anche oggi ao, visto che mi parlavano anche di calcio. Il vicepresidente era ferrato anche sul calcio e ho detto che, però, l’anno prossimo ci sono le Olimpiadi invernali che sono state a Pechino e l’anno prossimo saranno ao. È un’occasione buona per ricambiare la visita e li aspetto sia a Roma che ao“, ha aggiunto.