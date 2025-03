Lanazione.it - La Rocca di Marciano inaugura la nuova stagione culturale con "Orizzonti", mostra personale del pittore Pasquale Marzelli

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 marzo 2025 – Domenica 30 marzo, alle ore 17.30, ladilacon "",del, artista sensibile e profondo interprete del paesaggio contemporaneo. A introdurre l'esposizione sarà Marco Botti, giornalista e critico d'arte. Laresterà aperta fino al 4 maggio 2025, visitabile ogni martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30 e la domenica dalle 15 alle 18. Dopo aver ospitato negli ultimi anni artisti di fama nazionale e internazionale, lasi conferma sempre più come un vivace hubper tutta la Valdichiana, un luogo dove arte e territorio dialogano costantemente in nome della bellezza, dell'innovazione e della valorizzazione delle radici storiche. "Crediamo fortemente nella cultura come pilastro essenziale per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità – sottolinea il Sindaco Maria De Palma –.