La ripresa dell'economia: "Soltanto uniti si vince". Il ruolo di Confindustria

"Un terriorio di contrasti e di bellezza". Così oggi a Firenze all’assemblea privata di, il presidente apuano Matteo Venturi presenta la nostra terra e parla di necessità di una nuova unità. "Una terra forte e fragile. Un territorio di confine. Di contrasti. Di bellezza. E di fatica. Un territorio in cui convivono eccellenze industriali, come la Baker Hughes o il settore lapideo, e criticità strutturali: vincoli ambientali, rischio idrogeologico, aree ristrette. Ma proprio per questo siamo un laboratorio prezioso". Venturi parla di una popolazione che ha da insegnare: "quando riesci a tenere insieme sviluppo e sostenibilità in un contesto così difficile". E ha parlato di "un’impresa che si fa insieme al territorio, non sopra. Di un’industria che non guarda al passato glorioso, ma al futuro con responsabilità e visione.