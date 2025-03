Ilgiorno.it - La rinascita della Centrale dell'acqua di Milano: un gioiello storico in piazza Diocleziano

Leggi su Ilgiorno.it

Unsorge in, all’imbocco con via Cenisio, simbolo del passato di un quartiere in trasformazione. Uno spazio restituito alla città, dove si organizzano laboratori per le scuole, visite guidate, iniziative alla scoperta del bene più prezioso, l’. Ladiè nata nel 1906, in quello che allora era l’angolo tra via Cenisio e via Lomazzo, su progetto’ingegner Francesco Minorini, allo scopo di rendere la rete’acquedotto milanese ancora più efficiente. Un’opera fondamentale per lo sviluppocittà, che anche dal punto di vista estetico sembra non lasciare nulla al caso. Le alte facciate sono infatti caratterizzate da finestre lunghe e slanciate, che contribuiscono a regalare un’aria quasi solenne all’intera struttura, incorniciata da fasce in intonaco di cemento lavorato alternate da inserti in mattoni rossi, per una trama semplice ma elegante.