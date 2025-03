Linkiesta.it - La ricetta del risotto alla milanese

Leggi su Linkiesta.it

Ingredienti (per 4 persone):320 g di riso Carnaroli, il re dei risizafferano in pistilli, o in bustina, l’oro giallo1 cipolla, tritata finemente100 ml di vino bianco secco, meglio se di qualità1 litro di brodo di carne, preparato con amore100 g di burro, per una cremosità unica100 g di parmigiano grattugiato, per un tocco di saporesale q.b., sempre con moderazione (assaggia il brodo: potrebbe non servire)Preparazione:In una casseruola, soffriggi la cipolla tritata con metà del burro fino a quando non diventa trasparente.Aggiungi il riso e fallo tostare per qualche minuto, mescolando continuamente.Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare.Aggiungi un mestolo di brodo caldovolta, mescolando spesso e aspettando che il liquido sia assorbito prima di aggiungerne altro.A metà cottura, sciogli lo zafferano in un po’ di brodo e aggiungilo al