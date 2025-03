Ilrestodelcarlino.it - La Renato Serra vola alle finali

C’è tanta soddisfazione anche in casa ‘’, la squadra femminile cesenate di ginnastica artistica anch’essa impegnata nel campionato di serie A1 e anch’essa qualificatasi per le, col quinto punteggio su otto. "Il quarto posto – precisa il presidente Corrado Maria Dones – era a un soffio, ma la soddisfazione è comunque tantissima, perché siamo arrivati qui grazie al talento di tutte le atlete di ‘casa nostra’ dal momento che la campionessa olimpica a Parigiparle Kaylia Nemour ha partecipato soltanto alla prima tappa, saltando le altre due, compresa dunque anche quella di Desio dello scorso fine settimana. Sarà però con noi in occasione della finale del 3 maggio a Firenze e in quell’occasione il nostro punteggio promette di crescere sensibilmente". L’apprezzamento di Dones riguarda in ogni caso prima di tutto il convincente percorso di crescita che sta vedendo protagoniste tutte le atlete cesenati, anche loro in alcuni casi (Chiara Barzasi, Elisa Agosti) già sugli scudi pure in ambito internazionale.