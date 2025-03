Iodonna.it - La regina di aprile? E' la borsa a secchiello di nuova generazione: in pelle verde ( nelle tonalità soft di tendenza), in rafia crochet o in vimini intrecciato come piacerebbe a Jane Birkin

Leggi su Iodonna.it

Inliscia o traforata, in paglia intrecciata o con lavorazione uncinetto. In ogni caso, le borse adominano la Primavera 2025 con la loro proverbiale versatilità. Unita a un’inequivocabile eleganza, che le rende appropriate in qualsiasi contesto. Borse e scarpe: i colori diPE 2025 X Del resto si vede bene anchesfilate Spring Summer di quest’anno: le nuove it-bag sono rigorosamente modello bucket.