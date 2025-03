Riminitoday.it - La querelle tra il sindaco Giannini e Piccari sui migranti finisce in tribunale, l’ex vicesindaco di Rimini a processo

Leggi su Riminitoday.it

Prima udienza per ilche vede sul banco degli imputativicedied ex segretario del Pci, Nando, denunciato daldi Pennabilli, Mauro, per un commento offensivo pubblicato su Facebook. La questione era scoppiata nell'estate del 2023 in seguito.