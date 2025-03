Tpi.it - La proposta di Dario Franceschini (Pd): “Dare ai figli automaticamente il solo cognome della madre”

aiil. Laarriva dal senatore del Partito democratico, che secondo l’Ansa sarebbe pronto a presentare un disegno di legge ad hoc a Palazzo Madama.spiega la sua idea in un post condiviso su X nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo: “Aiil. Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi, dopo secoli in cui ihanno preso ildel padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno ilil”, scrive l’ex segretario del Pd ed ex ministroCultura.Secondo il senatore,aiilsarebbe “una cosa semplice ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto nonun valore simbolico ma è stata una delle fonti culturali delle disuguaglianze di genere”.