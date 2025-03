Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 31 Marzo al 4 Aprile 2025: Vera Rivede La Madre!

Ladal 31al 4: la duchessa di Carril va a palazzo per la merenda con Margarita ed incontrae figlia si rivedono per la prima volta dopo molto tempo!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 31al 4, al centro dell’attenzione ci sarà. Quest’ultima incontrerà di nuovo sua, la duchessa, e a quel punto il suo segreto verrà a galla anche con Lope il quale si renderà conto che questa novità può ostacolare molto la loro relazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Curro e Manuel fanno ritorno, con enorme sorpresa ed emozione di tutti, a La. I due sono sani e salvi, ma entrambi si trovano a fare i conti con brutte sorprese.