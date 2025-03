Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 26 marzo: Don Lorenzo svela la verità a Don Alonso

Leggi su Movieplayer.it

Nella puntata de La, in onda mercoledì 26, ci saranno grosse novità. Dondecide finalmente dire tutta laa Don. Ma c'è anche molto altro. La puntata de Ladi mercoledì 26andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Donparlerà con Don, raccontando latu Maria Antonia. Il marchese è sconvolto, affronta la donna ma lei nega ogni accusa. La marchesa, intanto, vuole organizzare un tè con le amiche e Manuel cerca una stanza dove poter lavorare. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Curro e Manuel sono tornati finalmente a casa. Però, notano da subito che .