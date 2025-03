Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 25 marzo: Catalina si confida con Manuel

Vediamo cosa accadrà nella puntata de Lain onda martedì 252025 su Rete 4.farà una rivelazione ache lo lascerà a bocca aperta. La puntata de Ladi martedì 25andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delleaffronteranno un chiarimento importante. Non solo, la marchesina rivelerà a suo fratello il motivo per cui ha voluto trasferirsi a vivere nell'hangar. Nel frattempo, Virtudes deve restituire il calice che ha rubato a Padre Fermin. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Curro fa una scoperta scioccante: viene a sapere che Martina è stata rinchiusa in manicomio. Ayala lo .