La produzione di vini dealcolati italiani nel 2025 crescerà del 60 per cento

Ilsarà l’anno deino alcol. Complice il nuovo decreto che ne consente laanche nello Stivale, iMade in Italy saliranno quest’anno di circa il 60% rispetto al 2024, soprattutto per quanto riguarda gli spumanti. È il risultato del sondaggio del neo Osservatoriodi Uiv-taly relativo al panel sui principali produttoridel segmento.Imprese pronte a portare lano alcol in Italia«La nicchia produttiva è nella sua fase embrionale ma già si registra l’effetto positivo generato dal decreto di dicembre che disciplina le disposizioni nazionali sulladella categoria – è il commento del segretario generale di Unione italianaPaolo Castelletti - Prova ne sia che oltre all’aumento dell’offerta la gran parte delle imprese esprime l’intenzione di trasferire lain Italia».