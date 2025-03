Ilfattoquotidiano.it - La procuratrice licenziata da Netanyahu e noi

Si dice che ciò che si apprende attraverso un trauma rimanga maggiormente impresso: il Governo d’Israele ha sfiduciato laGenerale, Gali Baharav-Miara, ritenuta una spina nel fianco del primo ministro. Ecco: così funziona nelle democrazie in cui l’esercizio dell’azione penale è sottoposto al potere dell’esecutivo. E’ bene non dimenticarlo più, visto che in Italia il governo Meloni sta portando avanti la così detta “separazione delle carriere” tra magistratura giudicante e magistratura procedente, una riforma che come hanno spiegato ripetutamente ed autorevolmente diverse personalità, non serve a niente se non a creare le condizioni per “spostare” la magistratura procedente, ovvero il Pubblico ministero titolare dell’azione penale, sotto il controllo del potere esecutivo.