La presentazione del libro "L'Artista e il signore di Urbino" scritto da Chiara Montani ed edito da Garzanti

Arezzo, 25 marzo 2025 – Evento letterario di spessore sabato 29 marzo a Sansepolcro. La sala consiliare di Palazzo delle Laudi sarà teatro, a partire dalle 10,45, delladele ildidaedda. Si tratta del volume che chiude la trilogia di romanzi che hanno per protagonista Piero della Francesca, nel suggestivo ruolo di indagatore del Rinascimento. Dopo “Il mistero della pittrice ribelle” e “La ritrattista”,offre la sua consueta affascinante prosa per dare un senso compiuto e definitivo alla descrizione di un Piero in, alle prese con misteri e intrighi della sua epoca, dimostrando ancora una volta di conoscere il mestiere e di come scrivere una buona storia. “Assieme alla mia casa editrice” di“abbiamo voluto organizzare a Sansepolcro la prima nazionale delladel