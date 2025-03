La preoccupazione del capo di Stato maggiore Portolano | Russia e Cina nel Mediterraneo pronto un contingente per le emergenze

Leggi su Open.online

E’ immediatamente concreta la relazione deldidella Difesa, Luciano, audito oggi, 25 marzo, dalle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il generale, che è di fatto il“operativo” dell’insieme delle Forze armate italiane, dice subito che «il quadro securitario è segnato da una crescente competizione internazionale».spiega che sono in atto «forme di contesa sotto la soglia del conflitto» e punta l’obiettivo soprattutto sul. «Ilallargato è parte di una fascia di instabilità che si protrae fino all’Indo pacifico. La crisi in corso, inclusa quella nel Mar Rosso, contrappone i paesi democratici e quelli autoritari. Nelallargato, che vede al centro l’Italia,stanno operando per aumentare assertività, Mosca con l’aumento della presenza della flotta, Pechino con una postura dipenetrazione strategica».