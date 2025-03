Linkiesta.it - La politica estera è la frontiera tra libertà e tirannia, ma Schlein non lo sa

In questo tempo, il discrimine politico e morale è dato dallainternazionale. Persino l’economia viene al secondo posto. Per cui ogni partito, soprattutto un partito come il Pd che ha forte nelle sue radici il senso del discernimento trae autoritarismo, dovrebbe essere chiamato a scegliere le sue politiche e i suoi alleati su questa base: sto con chi sta dalla parte della, della democrazia, dei valori occidentali ed europei. L’incredibile paradosso che invece domina la situazione italiana è dato dal fatto che i democratici stanno con gli illiberali, a destra come a sinistra. Il Partito democratico è il caso più sbalorditivo di questa contraddizione. Un partito che ha nel suo dna l’europeismo, da Giorgio Napolitano a Romano Prodi, è testardamente alleato con una formazione come quella di Giuseppe Conte che negli anni ha imbastito relazioni di vario tipo con la Russia di Vladimir Putin e l’America di Donald Trump, cioè i campioni del nuovo imperialismo supportato dal regime dispotico del primo e dall’autoritarismo del secondo.