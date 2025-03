La politica deve ancora uscire dalla fase della negazione

Leggi su Linkiesta.it

Nell’incredibile storia dei piani di guerra discussi in una chat in cui i vertici dell’amministrazione Trump avevano inavvertitamente aggiunto un giornalista – se per qualche motivo ieri aveste avuto da far cose più serie: sì, è successo davvero, ci sono anche gli screenshot, con tanto di faccette, bandierine, missili e disegnetti consimili (emoji) – c’è un dettaglio che mi sembra significativo. No, ovviamente ce ne sono mille di dettagli significativi, ma degli altri si è già occupata Guia Soncini, che ne ha tratto ben otto lezioni, compresa una che riguarda proprio chi, come me, si scandalizzadel fatto che i vertici politico-militariprima superpotenza del pianeta discutano di bombardamenti con le faccette e le bandierine, non volendo arrendersi «all’infantilizzazione del pianeta, all’infantilizzazione degli adulti, all’infantilizzazioneclasse dirigente» (confermo: non mi avrete, procomberò sol io).