La partenza è prevista per domenica 6 aprile alle 8.30 da piazza Duomo, con giovedì 3 l'inaugurazione del Milano Running Festival presented by Sky Wifi e sabato la Levissima Family Run e la Arcaplanet Dog Run. Siete pronti?

È record di iscritti per la Wizz AirMarathon 2025: sono già oltre 10 mila i runner iscritti a questa 23esima edizione, di cui il 55 % stranieri. Laper8.30 da, condelby SkylaRun e laDog Run. La Wizz AirMarathon è già la maratona più veloce d'Italia – è la più veloce sul suolo italiano in campo maschile, grazie al record registrato nel 2021 da Kipyego Reuben Kiprop, Kenya, con 2h03.