Ilrestodelcarlino.it - La ’palata’ fa il pieno, ma anche di auto

"C’è più gente a spasso sulla nuova ‘palata’ del porto che nell’Isola dei Platani". Ovviamente è solo una battuta, quella che circola. Ma riflette una verità: l’intervento da 2,4 milioni di euro per il prolungamento del porto lato Igea Marina, poco più di 80 metri calpestabili, oltre a mettere in relativa sicurezza pescherecci e barche dalle burrasche ha prodotto un effetto inatteso. La passeggiata pedonale realizzata sopra gli scogli – prevista fin dall’inizio nel progetto – è diventata uno spazio frequentatissimo dai residenti ("in estate faremo pagare un biglietto ai turisti", scherza il presidente del Circolo Nautico Roberto Sancisi). Tutto rose e fiori? Manco a dirlo. L’altra faccia della medaglia è che tanti cittadini ci arrivano in macchina parcheggiando più vicino possibile alla ‘palata’.