La Nuova Virtus vince e aggancia Valtarese

Vittoria sudata per la FseCesena che nel campionato di basket di serie B femminile ha conquistato un prezioso successo (78-73) contro, raggiungendola così in classifica a quota 24 punti. Il primo quarto si apre con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre, con Cesena che ha cerca di sfruttare il fattore campo per imporsi subito nel punteggio e con Noemi Duca a farla da padrona in attacco.però risponde colpo su colpo, mantenendo inalterato il distacco grazie alla precisione al tiro da tre punti (alla fine dell’incontro saranno ben 15 i canestri realizzati da dietro l’arco). Si arriva così al 10’ in perfetta parità sul 25-25. Nel secondo quarto, la difesa di Cesena inizia a prendere le misure alle avversarie, riuscendo a limitarne le soluzioni offensive.