Game-experience.it - La nuova console Xbox potrebbe avviare i giochi PlayStation grazie a Steam, ma Sony potrebbe bloccarlo

Una futurapermettere didisponibili su, ampliando di conseguenza la già corposa line-up di titoli accessibili nell’ecosistema gaming di Microsoft. Tuttavia,intervenire per bloccare questa possibilità, mantenendo l’esclusività dei suoi titoli sulle proprie piattaforme. Difatti secondo il giornalista Jez Corden, il colosso giapponese ha già impedito ad altri servizi (come GeForce Now) di accedere ai suoi, dimostrando che ha il potere di farlo anche in questo caso.Sebbene non sia ancora confermato che unasupporterà, questa eventualità solleva interrogativi su come l’azienda nipponica reagirà per proteggere il suo ecosistema. Ricordiamo infatti che in questi giorni l’idea di un’integrazione del celebre store digitale di Valve su unaè stata alimentata da un’immagine condivisa e poi cancellata, con molti fan convinti che Microsoft ha intenzione di aprire il proprio ecosistema ad altri store digitali.