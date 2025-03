Lanazione.it - La Nuoto Uisp 2003 festeggia: nei Campionati Regionali Esordienti arriva il terzo posto

Leggi su Lanazione.it

Cascina (PI), 25 marzo 2025 – Si sono svolti nella piscina Rosi La Bastia di Livorno iFIN diinvernali riservati alle categorieB edA. La compagine cascinese si è presentata con 24B e 31A ed alla fine delle due competizioni è risultata al 3°della classifica in entrambe le categorie. Sommato al 3° e 4°delle passate settimane con le categorie Juniores e Cadetti, si può affermare che ormai la compagine arancione è stabilmente ai vertici delregionale toscano in varie categorie a conferma dell’eccezionale lavoro che viene svolto dai tecnici nelle strutture Gesport di Cascina ed ABC di Pisa. Il risultato è clamoroso se si rapporta la classifica al bacino di utenza ed alle strutture a disposizione dei coach dei vari settori paragonate a città come Arezzo, Siena, Empoli, Grosseto, Pistoia.