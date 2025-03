La Niña presenta Furèsta all’Officina Pasolini | un viaggio sonoro tra Napoli e il futuro

Leggi su Ildenaro.it

Tradizione e nuove sonorità che attraversano il Mediterraneo, fino a raggiungere il Brasile in due imperdibili appuntamenti all’insegna della musica italiana e internazionale il 26 marzo e 27 marzo a Officina, Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.Si comincia mercoledì 26 con la cantautrice, musicista e performer partenopea LAper lazione del suo nuovo album, in uscita il 21 marzo per BMG, anticipato dal singolo estratto Guapparìa. Il disco, dall’impianto corale, affonda le sue radici nella tradizione della musica popolare napoletana, offrendo una visione che mescola heritage e innovazione, senza mai perdere il legame profondo con la cultura e l’identità di.Ispirata dalla potenza che la musica ha sempre avuto nel raccontare e celebrare le comunità, LA, progetto solista di Carola Moccia, mette da parte l’espressione individuale per dare spazio all’arte come mezzo di comunicazione universale e intraprende un percorso musicale che, partendo dall’essenza della città, prova a rispondere con amore e autenticità ai processi che oggi la consumano, impoverendone la terra, la cultura e l’immagine.