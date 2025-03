Gqitalia.it - La Nike Air Max 1 Big Head Mode è un tributo a 007 che solo i veri fan capiranno

Se volete rubare un po' di fascino a James Bond, la prossimaAir Max 1 Bigè ciò che vi serve per ottenere la licenza di vestire come 007. Il nome potrebbe non trarvi in inganno, ma vi assicuriamo che c'è un motivo.Se siete appassionati di tutto ciò che riguarda la spia britannica, saprete che nel 1997 è stato pubblicato un videogioco per Nintendo 64 ispirato al film GoldenEye con Pierce Brosnan. Nel gioco era possibile sbloccare una modalità in cui le teste dei personaggi erano molto più grandi, chiamata Big, da cui il nome di questa sneaker.Seguendo la linea di Tomb Raider e Donkey Kong, oraha preso come riferimento l'iconico videogioco di James Bond per creare un paio di scarpe da ginnastica che sono il mix perfetto tra lo stile dell'agente dell'MI6 e la mitica console Nintendo.