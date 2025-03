La mossa di Meloni per spostare l’attenzione sulla sicurezza | venerdì in Cdm la riqualificazione di otto periferie

Leggi su Open.online

Il decreto-legge Caivano bis, il piano che trasformeràitaliane, è pronto a fare il suo debutto nel Consiglio dei Ministri (Cdm) di28 marzo, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Dopo l’ok del Cdm, i progetti prenderanno il via e verranno completati entro tre anni. Alcuni dettagli del Piano(viene chiamato anche così) erano già stati anticipati dalla presidente del Consiglio Giorgiae dal commissario straordinario Fabio Ciciliano durante la conferenza stampa che ha seguito il vertice a Palazzo Chigi del 12 marzo, dove è stato fatto il punto sul decreto. Ma maggiori dettagli sui singoli progetti saranno resi noti solo dopo. Il dl Caivano bis diventa anche il terreno su cui la maggioranza di governo potrebbe ritrovare una certa unità, distogliendo, almeno per un attimo,dalle polemiche che l’hanno vista dividersi nelle ultime settimane, specie attorno al tema del Piano per il riarmo dell’Europa.