Ilfattoquotidiano.it - La ministra Santanchè cambia avvocato e slitta la decisione sul rinvio a giudizio del processo per truffa sulla cassa Covid

Aveva detto che in caso di nuovoavrebbe valutato le sue dimissioni dal governo di Giorgia Meloni. Ladel gup di Milano, Tiziana Gueli, su Danielaperò è destinata are. La, infatti, hatoproprio alla fine dell’udienza preliminare nel procedimento peraggravata allo Stato sui contributi dellaintegrazioneai dipendenti della società Visibilia. Lo riporta il Corriere della Sera, che ricorda come l’udienza avrebbe dovuto concludersi con ladella giudice sul proscioglimento e suldi.Come è noto la titolare del Turismo è già aper false comunicazioni sociali. In Parlamento, durante la discussione della mozione di sfiducia contro di lei (poi respinta), aveva detto di “voler aprire una riflessione per poter anche valutare delle mie dimissioni” in caso di un secondo