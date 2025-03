Ilfattoquotidiano.it - “La mia prima volta? Avevo 12 anni, lei era molto più grande di me. Mi ha scioccato, ero solo un ragazzino”: Salvo Sottile si confessa

Raccontare la propria. È stata questa una delle sfide lanciate da Alessia Marcuzzi nella sua nuova veste di conduttrice di Obbligo o verità, il talk show di Rai 2 in cui gli ospiti devono rispondere a domande sulla loro vita privata oppure completare prove assurde. Ed è per questo motivo che i protagonisti dellapuntata – tra cui Max Felicitas,, Herbert Ballerina, Anna Lou Castoldi, Asia Argento, Paola Iezzi-, hanno dovuto raccontare com’è stata “lache avete fatto l’amore”, ha spiegato la conduttrice. “Quando è arrivato il momento. apicale, diciamo così, lui è corso nel gabinetto perché non voleva sporcare le lenzuola, pensava che la mamma poi scoprisse che aveva fatto le cose ‘zozze’ – racconta, per, Asia Argento -. È stata terribile”.Non un’esperienza piacevole, quindi, per l’attrice, che poi ha ascoltato quella che è stata ladi sua figlia, Anna Lou, seduta al suo fianco.